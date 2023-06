Giochi Europei Cracovia 2023: ecco tutte le carte olimpiche in palio per Parigi 2024

Questa sera all’Henryk Reyman Municipal Stadium di Cracovia si alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Europei che si terranno in Polonia sino a domenica 2 luglio. Un appuntamento importante per tutte le discipline a poco più di un anno dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ed in molti casi, per diversi sport, i Giochi Europei mettono in palio proprio i pass per i Giochi francesi del prossimo anno. I due portabandiera saranno Mauro Nespoli e Odette Giuffrida mentre sono 331 gli italiani al via. Andiamo a vedere le carte olimpiche a disposizione sport per sport.

CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 2023: DATE, ORARI E TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

LE CARTE OLIMPICHE A DISPOSIZIONE SPORT PER SPORT

ATLETICA – staffetta: punti in palio per il ranking olimpico

BADMINTON – punti per il ranking olimpico

BASKET 3X3 – punti per il ranking olimpico

BREAK DANCE – prova individuale: 1 carta olimpica al maschile e 1 al femminile

CANOA – K1 e C1 maschile e femminile: 1 carta olimpica ai vincitori e alle vincitrici delle gare

JUDO – punti per il ranking olimpico

NUOTO ARTISTICO – Duo misto: 1 carta olimpica alla coppia vincitore/vincitrice

PENTATHLON – prova individuale: i migliori 8 al maschile e le migliori 8 al femminile (al massimo una carta olimpica per Nazione)

PUGILATO – maschile: 2 pass nei -51kg, 4 nei-57kg, 4 nei -63kg, 4 nei -71kg, 4 nei -80kg, 2 nei -92kg e 2 nei +92kg. femminile: 4 pass nei -50kg, 4 nei -54kg, 4 nei -57kg, 4 nei -60kg, 4 nei -66kg, 2 nei -75kg

RUGBY A 7 – 1 carta olimpica al maschile e 1 al femminile

SCHERMA – prova a squadre: punti per il ranking olimpico

TAEKWONDO – punti per il ranking olimpico

TENNIS TAVOLO – doppio misto: la coppia vincitore/vincitrice

TIRO A SEGNO – vincitori e vincitrici di tutte le 8 gare a disposizione (4 maschili e 4 femminili)

TIRO A VOLO – trap e skeet: vincitori e vincitrici (4 carte olimpiche, 2 maschili e 2 femminili)

TIRO CON L’ARCO – 1 carta olimpica per la vincitrice della gara mista a squadre, 2 carte olimpiche per la gara maschile (vincitore e finalista) e 2 carte olimpiche per la gara femminile (vincitrice e finalista)

TRIATHLON – punti per il ranking olimpico

TUFFI – 3 metri trampolino uomini e donne, 10 metri piattaforma uomini e donne: 1 carta olimpica ai vincitori e alle vincitrici