Ufc, Marvin Vettori quanto guadagna contro Jared Cannonier? Ecco i bonus

Marvin Vettori perde per decisione unanime contro Jared Cannonier, ma lascia Las Vegas con un carico in più di fan e con un bonus per la prestazione offerta. Cannonier nel main event della serata ha fatto registrare il nuovo record di colpi significativi. Vettori invece, dopo un primo round che ha illuso i suoi tifosi, ha messo in mostra quantomeno il solito mento granitico e un cuore enorme. Non è bastato per la vittoria, ma la sua attitudine a non mollare gli è valso quantomeno il bonus di ‘Ufc Fight of the Night’. Sia Cannonier che Vettori quindi portano a casa il bonus di 50.000 dollari, che va ad aggiungersi alla borsa dell’incontro (cifra non nota, ma non di poco conto visto che era un main event da 5 round tra il terzo e il quarto del ranking). Questa la motivazione che la Ufc ha allegato all’assegnazione del bonus: “Il pubblico all’interno dell’UFC APEX ha assistito a una dimostrazione di tenacia, potenza e cuore di alto livello mentre Jared Cannonier ha messo a segno una prestazione da record contro il corazzato Marvin Vettori”. Gli altri bonus (come ‘performance of the night’) sono andati a Manuel Torres e Alessandro Costa.

