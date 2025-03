Tanta carne al fuoco in questo fine settimana nel mondo del judo, con la nazionale italiana che sarà impegnata in ben quattro competizioni di livello internazionale. In Austria andrà in scena da venerdì a domenica il Grand Prix Upper, nel quale l’Italia avrà al via otto atleti come convocati in nazionale: si tratta di Assunta Scutto -48 kg, Andrea Carlino -60 kg, Elios Manzi -66 kg, Manuel Lombardo e Giovanni Esposito -73 kg, Antonio Esposito -81 kg, Christian Parlati -81 kg, Gennaro Pirelli -100kg.

Sabato e domenica invece tutti gli azzurri saranno a libera partecipazione nella Podgorica European Cup per la categoria seniores e nella Portimao European Cup per quanto riguarda la categoria juniores. Il programma delle due gare prevede le categorie -60 kg, -66 kg, -73 kg maschile e -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg femminile il sabato, mentre la domenica saranno impegnati gli -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg maschili e i -48 kg, -52 kg, -57 kg femminili.

Infine in Belgio si terrà la Louvain-la-Neuve IJF Kata World Series, con ben 34 italiani al via a libera partecipazione per l’appuntamento del kata. Di seguito il dettaglio di tutti gli italiani in gara, senza dimenticare che a livello nazionale si terranno in Abruzzo e Piemonte le rispettive tappe del Trofeo Italia Esordienti B per gli Under 15.

Italiani in gara, Grand Prix Upper (7-8-9 marzo)

Andrea Carlino (-60 kg)

Biagio D’Angelo (-60 kg)

Elios Manzi (-66 kg)

Francesco Cargnelutti (-66 kg)

Giovanni Esposito (-73 kg)

Antonio Esposito (-81 kg)

Bright Maddaloni Nosa (-81 kg)

Enrico Bergamelli (-100 kg)

Jean Carletti (-100 kg)

Assunta Scutto (-48 kg)

Asia Avanzato (-48 kg)

Ylenia Monaco (-52 kg)

Giulia Carna (-57 kg)

Giulia Caggiano (-57 kg)

Flavia Favorini (-63 kg)

Carlotta Avanzato (-63 kg)

Betty Vuk (-78 kg)

Claudia Sperotti (-78 kg)

Erica Simonetti (+78 kg)

Alessia Giordano (+78 kg)

Italiani in gara, Podgorica European Cup (8-9 marzo)

Vincenzo Manferlotti (-60 kg)

Pietro Andreini (-60 kg)

Manuel Misoaga (-66kg)

Nicolò Morelli (-66kg)

Luca Caggiano (-66 kg)

Matthew Paul Marastoni (-73 kg)

Luigi Brudetti (-73kg)

Samuel Salvo (-73 kg)

Francesco Basso (-100 kg)

Anna Iovino (-48 kg)

Sara Lisciani (-63 kg)

Martina Esposito (-70 kg)

Italiani in gara, Louvain-la-Neuve IJF Kata World Series (8 marzo)

Mauro Collini (Nage-no-kata)

Tommaso Rondinini (Nage-no-kata)

Alex Cavina (Nage-no-kata)

Luca Cavina (Nage-no-kata)

Gino Gianmarco Stefanel (Nage-no-kata)

Alessandro Cugini (Nage-no-kata)

Sofia Gliemmo (Nage-no-kata)

Gabriele Ortini (Nage-no-kata)

Lisa Cesario (Katame-no-kata)

Alessio Quartieri (Katame-no-kata)

Francesca Rizzo (Katame-no-kata)

Matteo Bonalumi (Katame-no-kata)

Massimo Cester (Katame-no-kata)

Davide Mauri (Katame-no-kata)

Andrea Fregnan (Katame-no-kata)

Pietro Corcioni (Katame-no-kata)

Michael Chiara (Katame-no-kata)

Marco Corvetti (Katame-no-kata)

Giovanni Tarabelli (Ju-no-kata)

Angelica Tarabelli (Ju-no-kata)

Barbara Meconi (Kime-no-kata)

Maurizio Calderini (Kime-no-kata)

Enrico Tommasi (Kime-no-kata)

Yuri Ferretti (Kime-no-kata)

Marika Sato (Kodokan-Goshin Jutsu)

Fabio Polo (Kodokan-Goshin Jutsu)

Juniors

Filippo Marzaloni (Nage-no-kata)

Nicola Bellosi (Nage-no-kata)

Giada Casetta (Katame-no-kata)

Francesco Piva (Katame-no-kata)

Siria Quartieri (Ju-no-kata)

Anna Demola (Ju-no-kata)

Giulia Bezzi (Ju-no-kata)

Sara Orlando (Ju-no-kata)