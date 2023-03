Highlights Faraoni vs Morais, The Arena kickboxing (VIDEO)

di Redazione 2

Il video con gli highlights del match di kickboxing tra Mattia Faraoni e il suo sfidante Morais, con l’azzurro che ha vinto ai punti e ha difeso il titolo Mondiale ISKA. Il portoghese mette in difficoltà l’italiano, ma il verdetto dei giudici è eloquente e unanime. La cintura resta in Italia, e al termine dei cinque round questo è il responso. In alto e di seguito ecco gli highlights dell’incontro.