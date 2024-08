Vuelta 2024, Yates: “Oggi una sofferenza fino alla fine, ma sono felice del successo”

Adam Yates si è aggiudicato la nona tappa della Vuelta a Espana 2024, arrivata grazie ad un attacco solitario sferrato a 58 km dal traguardo. All’arrivo, il britannico della Uae Emirates ha dichiarato: “Non avevo mai sofferto così prima, faceva molto caldo. Dall’ultima salita in poi, ho fatto un grande sforzo e non sapevo come sarebbe andata, anche perché negli anni ho avuto molta sfortuna nei Grandi Giri. Sono felice di aver vinto un’altra tappa di un Grande Giro, è stato un ottimo lavoro di squadra con Marc e Jay (Soler e Vine) a guidare la fuga. Mi hanno preparato alla perfezione: Marc ha fatto un lavoro incredibile per mantenere il ritmo molto alto e poi sul Hazallanas Jay ha dato il massimo anche lui finché non siamo rimasti solo io e Gaudu. Ho visto che stava soffrendo per il caldo. Stavo soffrendo anche io ma sapevo che dovevo andare, e da quel momento in poi è stata solo sofferenza fino al traguardo. Onestamente non mi interessa della classifica generale, oggi volevo vincere la tappa“.

Queste invece le parole della maglia rossa Ben O’Connor: “Sono felice che Adam Yates abbia vinto. Carapaz è stata una sorpresa, non ci aspettavamo resistesse così a lungo. Sono molto contento di come abbiamo lavorato come squadra, siamo stati davvero composti. E Felix (Gall) è stato eccellente nell’ultima salita. Dimostra che siamo ancora qui per combattere, perché ogni secondo conta. Non ho perso tempo oggi, anche se su quelli davanti sì, ma penso che alla fine ho mostrato le mie vere capacità, quindi sono orgoglioso“.