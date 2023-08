Vuelta 2023, seconda tappa Matarò-Barcellona oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della seconda tappa della Vuelta a Espana 2023, la prima in linea con i suoi 181,3 chilometri da Matarò a Barcellona. Dopo la cronosquadre di ieri, la città catalana resta protagonista e promette spettacolo in un finale che prevede anche il breve ma impegnativo strappo del Montjuic. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire al meglio l’appuntamento odierno.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della seconda tappa è fissata intorno alle 13:10 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo di Barcellona è stato programmato in un orario compreso tra le 17:20 e le 17:40 in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 14:30 su Eurosport, ma gli gli appassionati potranno seguire la tappa anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.