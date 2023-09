Vuelta 2023, Kuss: “Bello vedere Evenepoel all’attacco. Prima del riposo è sempre così”

La maglia rossa della Vuelta 2023, Sepp Kuss, al termine della quindicesima tappa vinta dal portoghese Rui Costa, ha parlato del fatto di essere al comando della classifica generale ad una sola settimana dalla fine della corsa: “Non si può mai sapere come andranno a finire questo tipo di tappe, ma la partenza è stata veramente veloce. I corridori davanti cercavano di vincere la tappa, per questo hanno mantenuto un’alta velocità per tutto il tempo. Il giorno prima del riposo è sempre così, tutti danno il massimo. Evenepoel? Non possiamo lasciarlo andare sempre altrimenti recupera tutto. Comunque è bello quando va all’attacco“.