Vuelta 2023, Evenepoel scoppia in lacrime: che vittoria dopo il crollo di ieri (VIDEO)

di Giorgio Billone 33

Le lacrime di Remco Evenepoel. Il ciclista belga, che ieri ha preso circa 27 minuti dai big uscendo dalla classifica generale della Vuelta 2023 a causa di una giornata no, si riscatta alla grande oggi andandosi a prendere una vittoria di pura rabbia. E al traguardo, dopo quella che comunque è una delle più belle giornate per lui anche perché arriva dopo la delusione di ieri, il fuoriclasse della Soudal-Quickstep scoppia in lacrime. Di seguito ecco il video.