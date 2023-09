Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo undicesima tappa: Kuss resta in maglia rossa

Jesus Herrada vince l’undicesima tappa della Vuelta 2023. Nei 163.5 km da Lerma a Laguna Negra trionfa il corridore di casa centrando la terza vittoria in carriera battendo nella volata in salita Romain Gregoire, a tre secondi. Terzo posto per il danese Kron e quarto Jonathan Caicedo, che ha provato a tirare per primo ma è calato a pochi metri dal traguardo. Decimo posto per un positivo Filippo Ganna, autore della scrematura prima della salita per provare a lanciare il compagno Geraint Thomas, quinto all’arrivo, senza troppo traffico. Nelle retrovie i big con Kuss che resta in maglia rossa.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 39h27’45” Marc Soler (UAE Emirates) +26″ Remco Evenepoel (Quick Step) +1’09” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1’36” Lenny Martinez (Groupama-FDJ) +2’02” Joao Almeida (UAE Emirates) +2’16” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +2’22” Juan Ayuso (UAE Emirates) +2’25” Enric Mas (Movistar) +2’50” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) +3’14”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Grooves (Alpecin Deceuninck) 158pt Andreas Kron (Lotto Dstny) 82pt Remco Evenepoel (Quick Step) 79pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Jesus Herrada (Cofidis) 22pt Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 21pt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) 20pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)