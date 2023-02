UAE Tour 2023, risultati e classifica terza tappa: ordine di arrivo, trionfa Rubio in solitaria

Einar Rubio Reyes trionfa nella terza tappa dell’UAE Tour 2023, la corsa di ciclismo in programma in questi giorni negli Emirati Arabi Uniti: ecco l’ordine di arrivo con la top-10 e la classifica della terza frazione, con partenza da Umbrella Beach Al Fujairha e arrivo a Jebel Sais dopo 185 km. Nella frazione montana la Movistar azzecca la mossa e lancia il corridore colombiano che sbaraglia la concorrenza e non si fa più riacciuffare dal gruppone. Secondo posto per Remco Evenepoel, nuovo leader della classifica generale della corsa emiratina, terzo Adam Yates che è transitato in testa al gruppo.

ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA