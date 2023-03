Tirreno-Adriatico 2023, Ganna ancora leader: “Vedremo cosa accadrà nella quarta tappa”

Filippo Ganna ha fatto un bilancio della Tirreno-Adriatico dopo la terza tappa, in cui il successo di Jasper Philipsen in volata ha lasciato pressoché invariata la classifica generale. Al comando c’è dunque ancora il corridore italiano della Ineos Grenadiers, che al traguardo ha dichiarato: “Durante i ventagli avevo perso per un po’ la vetta del gruppo, ma sono riuscito subito a rientrare. Io e i miei compagni davanti abbiamo provato a difendere il vantaggio, ma gli avversari da dietro sono riusciti a rientrare. Per fortuna sono ancora leader, vedremo domani cosa succederà“. La quarta frazione della corsa italiana, di 218 km, vedrà i corridori partire da Greccio e arrivare a Tortoreto.