Settimana Coppi e Bartali 2023, risultati e classifica quarta tappa: ordine di arrivo, trionfa Guerin

La quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali 2023 vede trionfare il francese Alexis Guerin: ecco i risultati e la classifica della quarta frazione con partenza e arrivo a Fiorano Modenese dopo 168.6 km da percorrere. Vittoria più importante della carriera per il corridore della Bingoal WB, che domina fin dall’inizio e taglia il traguardo in solitaria. Alle sue spalle Schmid, capace di vincere lo sprint su Shaw e difendere la maglia gialla. Quinta piazza invece per Domenico Pozzovivo, miglior azzurro di giornata. In Top 10 anche un altro azzurro, ovvero Davide Gabburo. Di seguito ecco l’ordine di arrivo della quarta tappa della Settimana Coppi e Bartali.

ORDINE DI ARRIVO QUARTA TAPPA