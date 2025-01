Si rinnova la sfida tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert: i due saranno nuovamente rivali, stavolta ai Mondiali di ciclocross 2025 che si terranno nel weekend a Lievin, in Francia. Un duello infinito tra i due grandi campioni, che nel corso della loro carriera sono stati sempre l’uno lo stimolo dell’altro. Quella francese doveva essere una specie di “passerella” per van der Poel, protagonista assoluto della stagione su cross, che lo ha visto trionfare in tutte le sette gare a cui ha partecipato. Non solo, perché l’olandese ha stravinto quelle corse. Ma ora, nonostante resti il favorito, si aggiunge un nuovo elemento “di rottura”.

Van Aert, infatti, aveva messo in secondo piano la stagione sullo sterrato per concentrare il proprio lavoro in ottica gare su strada, partecipando solo a cinque gare di cross, vincendone due. I due campioni, inoltre, si sono sfidati due volte in queste settimane, prima il 27 dicembre all’Ezencross, con van der Poel che ha vinto per 14″ sul rivale, e poi lo scorso fine settimana a Maasmechelen, con un gap di oltre un minuto. Proprio dopo la gara belga Van Aert ha sciolto la riserva sulla partecipazione ai Mondiali, con l’obiettivo di contrastare un van der Poel alla caccia di un traguardo storico: l’olandese, infatti, può vincere il settimo titolo iridato nel ciclocross.

Van Aert prova a insidiare van der Poel: le parole dei due campioni

“Mi sento bene, il mio inverno è stato positivo. Partecipare ai Mondiali è un’idea che mi è entrata nella mente solo di recente. Dopo la gara di Maasmechelen, insieme al ct belga e al mio allenatore alla Visma|Lease a Bike, abbiamo deciso di competere. Sono contento di partecipare a una gara così importante. Penso che possa farmi bene per migliorare la mia forma in vista degli obiettivi più grandi che ho in vista della stagione su strada”, ha spiegato Van Aert, che ha così lanciato il guanto di sfida a van der Poel.

Come ha ammesso lui stesso, infatti, la sua partecipazione era in dubbio e, anzi, fino alla scorsa settimana era poco più di un’ipotesi. In tal senso, in quei giorni van der Poel aveva dichiarato: “Sarebbe una sorpresa la sua partecipazione, aveva annunciato che non l’avrebbe fatto e di solito non cambia i suoi piani. Probabilmente sarebbe una nuova battaglia, una grande sfida, come abbiamo già dimostrato in passato. Ci sarà un altro concorrente forte, ma per me non cambia nulla, Sarebbe una piacevole sorpresa, è divertente gareggiare contro di lui”. E anche i tifosi e tutti gli appassionati non vedono l’ora di divertirsi a loro volta, tanto che a Lievin è atteso il sold out.

Mattia Agostinacchio – Foto DAVID PINTENS/Belga/Sipa USA IPA

Mondiali ciclocross 2025: gli italiani convocati per Lievin

È vero che il duello tra van der Poel e Van Aert si prenderà inevitabilmente gran parte della scena, ma è altrettanto necessario sottolineare che saranno diversi gli ulteriori spunti di interesse. Molti di questi, inoltre, riguardano l’Italia. Infatti, il ct Daniele Pontoni può fare affidamento su una squadra che può dire la sua con diversi elementi. A partire dalla tradizionale con cui si aprirà la rassegna, e che ha visto l’Italia trionfare pochi mesi fa a livello continentale: questa ai Mondiali, quindi, sarà un’occasione per provare a centrare un altro podio. Discorso che riguarda anche Mattia Agostinacchio, campione europeo in carica e vincitore di due prove di Coppa del mondo tra i Juniores quest’anno. Tanto interesse suscita anche la presenza di Stefano Viezzi, campione del mondo Juniores lo scorso anno e ora atteso dal difficile salto di categoria in Under 23.

Di seguito, quindi, i convocati. Juniores uomini: Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti), Ettore Fabbro (Asd Dp66), Filippo Grigolini (Team Cingolani), Patrik Pezzo Rosola (Zanolini-Q36.5 Südtirol). Juniores donne: Elisa Ferri (Fas Airport Services Guerciotti), Giorgia Pellizotti (Soc. Sport.Sanfiorese). Under 23 uomini: Samuele Scappini (Team Cingolani), Stefano Viezzi (Alpecin Deceuninck Development Team). Under 23 donne: Lucia Bramati (Fas Airport Services Guerciotti), Beatrice Fontana (Sportivi Del Ponte). Élite donne: Carlotta Borello (Team Cingolani), Sara Casasola (Crelan-Corendon), Eva Lechner (Ale Cycling Team). Élite uomini: Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito).

Calendario e programma tv Mondiali ciclocross 2025

Chiaramente, la prova élite uomini non sarà altro che il culmine di un programma molto ricco, lungo tutto il weekend. Oltre alla prova team relay con la quale si aprirà la rassegna, infatti, in scena anche le prove Junior e le prove Under 23, oltre alla élite donne. Ecco, quindi, come vedere in tv le varie prove, tenendo conto che la Rai (tra i canali Rai 2, Rai Sport e in streaming su Raiplay) trasmetterà le prove Junior ed Élite, con queste ultime che saranno visibili anche su Eurosport 2.

Venerdì 31 gennaio

Ore 12:35 – Team Relay

Sabato 1 febbraio

Ore 11:05 – Junior donne

Ore 13:05 – Under 23 uomini

Ore 15:05 – Élite donne

Domenica 2 febbraio

Ore 11:05 – Junior uomini

Ore 13:05 – Under 23 donne

Ore 15:05 – Élite uomini