Il calendario e il programma con orari in diretta tv e streaming dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada, di scena a Zurigo dal 22 al 29 settembre prossimi. Grande attesa per la rassegna iridata di quest’anno, che metterà in palio i titoli e le maglie di campioni mondiali per le categorie Junior e Under 23 oltre che ovviamente per le professionisti e le professioniste della categoria Elite. Il tutto su un percorso che si preannuncia molto duro e selettivo, tra i più difficili delle ultime edizioni.

Non mancherà sicuramente lo spettacolo, con il piatto forte rappresentato dalla prova in linea maschile in chiusura di programma. La corsa sarà obiettivo dichiarato di Tadej Pogacar, che dopo aver scritto la storia con la doppietta Giro-Tour vuole anche prendersi la prima maglia iridata di una carriera che è già leggenda. In casa Italia le migliori carte al maschile saranno sicuramente per la cronometro, con Filippo Ganna che fresco di argento olimpico nella crono di Parigi 2024 vuole cercare il bersaglio grosso. Di seguito il calendario dettagliato e tutte le informazioni per seguire i Mondiali in tempo reale.

Mondiali ciclismo Zurigo 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Le gare dei Mondiali 2024 di ciclismo su strada saranno trasmesse in diretta tv in chiaro sulle reti di RaiSport, oltre che su Eurosport per quanto riguarda le emittenti a pagamento. Gli appassionati potranno seguire la rassegna iridata anche in diretta streaming, grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà la manifestazione giorno dopo giorno con cronache, video, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro ancora. Di seguito il calendario dettagliato e tutte le informazioni per seguire i Mondiali in tempo reale.

Il calendario dei Mondiali di Zurigo 2024

Domenica 22 settembre

Ore 12:00 – Cronometro individuale donne Elite

Ore 14:45 – Cronometro individuale uomini Elite

Lunedì 23 settembre

Ore 9:15 – Cronometro individuale uomini Junior

Ore 14:45 – Cronometro individuale uomini Under 23

Martedì 24 settembre

Ore 8:30 – Cronometro individuale donne Junior

Mercoledì 25 settembre

Ore 14:00 – Cronometro staffetta mista (mixed relay)

Giovedì 26 settembre

Ore 10:00 – Prova in linea donne Junior

Ore 14:15 – Prova in linea uomini Junior

Venerdì 27 settembre

Ore 12:45 – Prova in linea uomini Under 23

Sabato 28 settembre

Ore 12:45 – Prova in linea donne Elite

Domenica 29 settembre

Ore 10:30 – Prova in linea uomini Elite