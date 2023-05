Giro d’Italia 2023, incredibile caduta: Bettiol centra in pieno un uomo dello staff (VIDEO)

Ennesima caduta in questi primi dieci giorni di Giro d’Italia, sempre con condizioni metereologiche piuttosto avverse. Quella odierna è stata un’altra tappa molto difficile per i corridori, tra pioggia battente, vento e saliscendi che hanno provocato diverse scivolate nei tratti in discesa. In tanti cercano di rientrare in gruppo e aumentano anche i rischi. A terra Barguil, Postlberger e anche Alberto Bettiol, che incredibilmente centra in pieno un uom dello staff che non prestava troppa attenzione a chi stava arrivando. Comprensibile la reazione del toscano della EF, che comunque è risalito in bici ed ora è rientrato in gruppo.

🚴‍♂️🇮🇹 | WAT GEBEURT HIER ALLEMAAL??? Alberto Bettiol wordt getackeld door een mechanieker! 😱🤯 #Giro 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/RdWctINhRS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 16, 2023