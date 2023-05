Giro d’Italia 2023, tredicesima tappa dimezzata per maltempo: corridori in pullman, poi 75 km

Nuovo cambio di programma per la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2023 da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana. Già monca del passaggio in quota sulla Cima Coppi che era stata individuata al Gran San Bernardo, ma che per il rischio valanghe era stato rimosso, gli organizzatori, sempre a causa del maltempo, a pochi minuti dal via della frazione hanno deciso di dimezzarne il percorso: i corridori si trasferiranno in pullman fino alla località Le Chable e lì sarà posto il km 0 per una tappa che ammonterà dunque a circa 75 km con la seconda parte che resterà invariata così come l’orario di arrivo previsto.

Questo il comunicato: “Viste le avverse condizioni meteo, soprattutto nella parte italiana, la Commissione ha deciso di venire incontro alle richieste degli atleti applicando l’Extreme Weather Protocol. La tappa 13 viene accorciata con il nuovo km 0 che sarà posto in località Le Chable, all’imbocco della Croix de Couer. Verrà mantenuta la parte finale della frazione. Rimangono invariati gli orari previsti dalla tabella di marcia”.