Giro d’Italia 2023, Thomas: “Vantaggio non male, domani la resa dei conti”

Geraint Thomas ha parlato ai microfoni della Rai al termine della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km: “Ho provato ad attaccare nel finale, ma i 400 metri che ci separavano dall’arrivo erano davvero lunghi per via di queste pendenze e così in altura. Domani dovremo dare tutto: sarà la resa dei conti“. La maglia rosa ha poi aggiunto: “Anche se ho perso qualche secondo da Roglic sono ancora davanti. Il vantaggio non è male, dovrò spingere al massimo per difenderlo“.