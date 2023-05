Giro d’Italia 2023, Denz: “Due vittorie in tre giorni , pazzesco”

Il protagonista di questi ultimi giorni del Giro d’Italia è sicuramente Nico Denz, corridore tedesco della Bora. Il ciclista ha fatto prestazioni altisonanti in queste ultime tappe del giro, aggiudicandosi anche la 14esima tappa della classica del ciclismo italiano. Alla fine di questa tappa Denz ha parlato ai microfoni della stampa, esprimendo tutta la sua felicità.

Le parole di Denz: “Speravo che bastasse quel mezzo secondo su Gee, sapevo di aver la vittoria in tasca ed ho esultato in leggero anticipo. Due vittorie in tre giorni sono qualcosa di pazzesco. Davanti eravamo in tanti e chiunque poteva vincere, è stata una corsa molto tattica. Quando si è avvantaggiato un quartetto, dietro ci siamo organizzati, abbiamo spinto a tutta e siamo riusciti a riprenderla“.