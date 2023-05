Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo quindicesima tappa: Armirail resta in rosa

La classifica generale aggiornata del Giro d’Italia 2023 dopo la quindicesima tappa da Seregno a Bergamo di 195 km. In una frazione in cui arriva la fuga, Bruno Armirail perde dei secondi sulla Boccola nel finale ma non ha problemi a tenere la maglia rosa conquistata ieri. La maglia azzurra resta sulle spalle di Davide Bais, Thomas Milan ancora al comando della classifica della maglia ciclamino, infine Almeida resta il leader della classifica dedicata ai giovani. Di seguito ecco le graduatorie aggiornate.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) 61h38’06” Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +1’08” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +1’10” Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +1’30” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +1’50” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +2’36” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +3’02” Edward Dunbar (IRL/Team Jayco Alula) +3’40” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +3’55” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +4’18”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 164 punti Derek Gee (Israel-Premier Tech) 112 punti Pascal Ackermann (UAE Emirate) 88 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 144 punti Einer Rubio (COL/Movistar Team) 116 punti Thibaut Pinot (FRA/Groupama – FDJ) 114 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA