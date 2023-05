Cori omofobi tifosi Marsiglia, Prime Video denunciata per averli trasmessi

L’associazione francese per i diritti delle famiglie Lgbt ha presentato una denuncia contro Prime Video per “insulti e provocazioni pubbliche omofobe”. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’emittente che trasmette le partite del campionato francese è accusato di aver trasmesso anche i messaggi omofobi dei tifosi dell’Olympique Marsiglia in diretta tv. La denuncia si riferisce ai replay, che non sono stati ricontrollati da Prime Video, di alcune partite durante i quali “si avvertivano diversi cori di tifosi, provenienti dagli spalti. Alcune di queste canzoni sono di marcata natura omofoba”, anche perché la diretta non si può modificare o tagliare. In particolare l’associazione si riferisce alle partite giocate al Vélodrome di Marsiglia contro il Lorient il 14 gennaio, contro il Psg il 26 febbraio e contro lo Strasburgo il 12 marzo. Lgbt Families è supportato nella sua denuncia dal collettivo Rouge Direct. “Stiamo presentando una denuncia contro Amazon in modo che l’emittente e la Professional Football League reagiscano. Questi insulti devono essere puniti. Dobbiamo ricordare che lo facciamo per salvare vite umane. Sentire queste canzoni non è normale”.