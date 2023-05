Giro d’Italia 2023, classifica generale aggiornata dopo diciassettesima tappa: Thomas in rosa

La classifica generale e le altre classifiche del Giro d’Italia 2023 aggiornate dopo la diciassettesima tappa, la Pergine Valsugana-Caorle di 195 km, conclusa con un’ovvia volata vista l’altimetria praticamente nulla e il trionfo di Dainese. Per quanto concerne la maglia rosa questa resta sulle spalle di Geraint Thomas, con Joao Almeida alle sue spalle e leader per la maglia bianca. Nella classifica a punti la maglia ciclamino resta sulle spalle di Jonathan Milan. Healy in maglia azzurra. Ecco le classiche aggiornate dopo la diciassettesima tappa.

ORDINE DI ARRIVO 17^ TAPPA

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023

GIRO D’ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) 71h58’43” Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +18” Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +29” Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +2’50” Edward Dunbar (IRL/Team Jayco Alula) +3’03” Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +3’20” Bruno Armirail (FRA/Groupama-FDJ) +3’22” Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +3’30” Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +4’09” Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +4’32”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA CICLAMINO

Jonathan Milan (ITA/Bahrain Victorious) 215 punti Derek Gee (Israel-Premier Tech) 121 punti Pascal Ackermann (UAE Emirate) 95 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA AZZURRA

Ben Healy (IRL/EF Education Easy-Post) 164 punti Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa Cycling Team) 144 punti Einer Rubio (COL/Movistar Team) 117 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA