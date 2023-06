Giro del Delfinato 2023, risultati e classifica 5^ tappa: Vingegaard vince ed è maglia gialla

Il danese Jonas Vingegaard vince la quinta tappa del Giro del Delfinato 2023, la Cormoranche-sur-Soane – Salins-les-Bains di 191, 1 km, davanti al francese della Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe, e al norvegese della Uno-X Pro Cycling, Tobas Johannessen. Il corridore della Jumbo Visma, autore di una grande azione in solitaria che non ha permesso di reagire ai suoi rivali, si è anche preso la maglia gialla con un importante vantaggio sul resto della compagnia. In top ten anche il francese Clement Champoussin, il britannico David Pool, l’australiano Jai Hindey, lo spagnolo Eric Mas, il britannico Adam Yates, il francese Lenny Martinez e il colombiano Esteban Chaves. Ecco l’ordine di arrivo della quinta tappa.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO 5^ TAPPA GIRO DELFINATO 2023