Gand-Wevelgem 2024, Pedersen dopo il successo: “Speravo di averne abbastanza, ho cercato di fare il mio sprint e basta”

Dopo la vittoria nella volata a due della Gand-Wevelgem 2024, Mads Pedersen ha commentato il successo: “Da un lato credevo di potercela fare, ma dall’altro essendo in due non puoi mai saperlo. Speravo di avere in me ancora abbastanza forze per battere Van der Poel, ho cercato di fare il mio sprint e nient’altro“. Il danese della Lidl-Trek ha poi proseguito: “Ho preso la testa per tenere alta la velocità, perché sapevo che a lui sarebbe andata bene anche se gli altri tornavano sotto con Philipsen. Io ho tenuto alta la velocità sperando poi di avere abbastanza gambe per la volata. Ho provato ad accelerare io sull’ultimo passaggio sul Kemmelberg, per non farmi sorprendere da Mathieu, da lì abbiamo collaborato e poi ce la siamo giocata in volata“.

Grande gara per la Lidl-Trek, che ha elaborato la strategia tattica vincente nella fase centrale della gara con Pedersen, Stuyven e Milan: “È stato bello avere tre uomini lì davanti, Milan ha fatto il primo attacco ed è stato per diverso tempo davanti da solo, chiaramente questa mossa è stato un beneficio per me e Stuyven, che poi purtroppo ha forato. Sicuramente è stata una situazione favorevole per noi“. Infine pensiero sul Giro delle Fiandre di domenica prossima: “È una corsa diversa rispetto a questa, che si addice meglio alle mie caratteristiche rispetto al Fiandre. Ma chiaro che questa vittoria conferma che la mia forma è ottima, e dopo buone prestazioni direi che la strada è giusta“.