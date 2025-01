La stagione del ciclocross si avvicina al suo culmine. Mentre il ciclismo su strada, in attesa dei grandi eventi come le classiche e i Grandi Giri, ha appena ripreso le sue competizioni inaugurando il nuovo anno con il Tour Down Under in Australia, gli specialisti del cross sono pronti per l’ultima fase della stagione, quella decisiva. Nei prossimi giorni, le ultime gare del calendario internazionale determineranno i vincitori della Coppa del Mondo, e gli appuntamenti decisivi saranno le due tappe di Maasmechelen e di Hoogerheide. La cittadina del Brabante ospiterà l’ultima gara della Coppa del Mondo nonché l’ultima prima del Campionato del Mondo di Ciclocross, che si terrà a Lievin, in Francia, da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio prossimi.

I favoriti per il successo a Hoogerheide

Per quanto riguarda la categoria Élite maschile, Michael Vanthourenhout arriva da leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Il belga guida la graduatoria con 231 punti, frutto di due vittorie e numerosi piazzamenti nelle nove gare fin qui disputate, a dimostrazione della sua grande continuità di risultati; il vantaggio di Vanthourenhout sul più immediato inseguitore, ovvero Toon Aerts, è di 33 punti, un discreto margine da gestire a due gare dalla conclusione. Alle spalle di Aerts (198 punti), c’è il campione in carica Eli Iserbyt, staccato a 169 punti e in lotta per il podio assieme agli altri belgi Joran Wyseure, Thibau Nys e Niels Vandeputte (tutti racchiusi nel giro di 22 punti).

Non ci sarà Mathieu van der Poel, che quest’anno ha partecipato a poche gare vincendo a Zonhoven, Gavere e Besancon, ma a causa delle tante assenze è lontano in classifica generale. Il fuoriclasse olandese punterà tutto sui Campionati Mondiali di Lievin, dove insegue il settimo successo in carriera e arriva da due vittorie consecutive e cinque negli ultimi sei anni (dominio interrotto soltanto da Tom Pidcock nel 2022 a Fayetteville, negli Stati Uniti).

Anche la gara femminile promette scintille. Lucinda Brand, campionessa in carica e tra le principali favorite, dovrà difendere la sua posizione di leader della classifica provvisoria. L’olandese guida con 285 punti e 51 lunghezze di vantaggio sulla seconda classificata, la connazionale Fem van Empel (234). Apertissima invece la lotta per il podio, che vede in soli diciassette punti ben quattro atlete: si tratta della britannica Zoe Backstedt (terza con 194 punti), la lussemburghese Marie Schreiber (quarta con 188), l’ungherese Blanka Kata Vas (quinta a quota 183), e l’altra neerlandese Inge van der Heijden (sesta con 177 punti).

Gli azzurri convocati per Maasmechelen

Saranno solo sette gli atleti italiani in gara nella penultima tappa stagionale, quella belga di Maasmechelen. Ciò a causa dell’assenza delle gare juniores. Le prove élite vedranno in gara al maschile Gioele Bertolini e Federico Ceolin, mentre in campo femminile saranno al via Francesca Baroni, Sara Casasola, Carlotta Borello, Rebecca Gariboldi e Eva Lechner.

Gli azzurri convocati per Hoogerheide

Tra i nomi più in vista in casa Italia a livello junior c’è Mattia Agostinacchio, che arriva a questo finale di stagione con grande motivazione dopo aver conquistato due grandi vittorie a Zonhoven e a Benidorm. Grazie all’ultimo successo, Agostinacchio guida la classifica junior con 126 punti, a pari merito con il francese Soren Bruyere Joumard, secondo nell’ultimo weekend di gare. Segue a breve distanza il belga Giel Lejeune con 110 punti.

Questo l’elenco degli azzurri in gara a Hoogerheide, dodici in totale dei quali sette al maschile. Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti), Ettore Fabbro (Asd DP66), Filippo Grigolini (Team Cingolani), Patrik Pezzo Rosola (Zanolini – Q36.5 Sudtirol), Samuele Scappini (Team Cingolani), Giacomo Serangeli (Asd DP66) e Stefano Viezzi (Alpecin Deceuninck Development Team); al femminile invece ci saranno Elisa Bianchi, Lucia Bramati, Elisa Ferri (Fas Airport Services Guerciotti), Beatrice Fontana (Sportivi del Ponte) e Giorgia Pellizotti (Società Sportiva Sanfiorese).

Il programma delle gare

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide andrà in scena domenica 26 gennaio, e si terranno in totale cinque gare, divise per categoria e fascia d’età. Di seguito il programma.