Ciclismo, Vingegaard torna in bici dopo la caduta: “Sto meglio, spero di esserci al Tour”

A quasi un mese di distanza dalla caduta al Giro dei Paesi Baschi, Jonas Vingegaard oggi è tornato in bicicletta per la prima volta. “È la prima volta che torno a pedalare all’aperto ed è davvero bello poter tornare a pedalare normalmente”, ha detto il due volte vincitore del Tour de France nel messaggio di 45 secondi postato su X. ‘Mi sento bene, va sempre meglio, miglioro di giorno in giorno. Ovviamente spero di essere al via del Tour de France, ma non sappiamo esattamente come andrà la mia convalescenza e il mio ritorno in forma. Farò tutto il possibile per esserci”, aggiunge. Nella caduta il danese aveva riportato fratture alla clavicola e a diverse costole, uno pneumotorace e una contusione polmonare e ha trascorso una dozzina di giorni in ospedale.

Jonas is back riding on his bike outside again. 🤩🐝 Hear what he has to say about his recovery and the Tour de France. pic.twitter.com/Rf1d3odoeM — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) May 7, 2024