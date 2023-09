Ciclismo, Van Hooydonck in condizioni critiche: infarto alla guida per il belga

Notizie gravi e per niente non confortanti, quelle che arrivano dal Belgio circa le condizioni di Nathan Van Hooydonck, che stamattina è stato coinvolto in un incidente automobilistico a causa, probabilmente, di un malore accusato alla guida.

Secondo il quotidiano Het Laatste Nieuws, il ciclista sarebbe stato rianimato sul posto, prima di essere trasportato in ospedale, cosciente, in gravi condizioni. Le condizioni dunque non sarebbero confortanti del corridore della Jumbo-Visma. Van Hooydonck Aveva preso parte al Tour of Britain che si era concluso con la vittoria del suo compagno di squadra, Wout Van Aert.

La Jumbo-Visma ha diramato un comunicato: “Possiamo confermare che oggi il nostro corridore Nathan van Hooydonck ha accusato un malore mentre guidava la sua macchina, ed è stato coinvolto in un incidente stradale. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove riceve cure mediche. Non possiamo confermare le voci secondo cui le sue condizioni sarebbero critiche. È sottoposto ad ulteriori accertamenti medici. Grazie a tutti per i vostri messaggi a Nathan e al team”.