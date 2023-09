Ciclismo, Tour Hokkaido: grave un atleta della Chuo University dopo scontro con un’auto

Un giovane ciclista della Chuo University, nel corso della prima tappa del Tour di Hokkaido, in Giappone, è stato vittima di uno scontro frontale con un’autovettura ed è ora in pericolo di vita. Il 20enne è stato trasportato immediatamente in ospedale e la corsa internazionale di grado 2.2 è stata interrotta e quindi cancellata. “Si è verificato un incidente tra un concorrente e un veicolo ordinario, che procedeva nella corsia opposta. Ci scusiamo profondamente per la grande preoccupazione e il disagio causato a molte persone. Preghiamo per la pronta guarigione dell’atleta coinvolto. Collaboreremo a pieno con le autorità competenti per quanto riguarda le indagini in corso sull’incidente”, hanno scritto gli organizzatori del Tour di Hokkaido.