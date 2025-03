F2 e F3 aprono le danze della nuova stagione all’Albert Park di Melbourne. In F2, Il primo successo del 2025 va a Joshua Duerksen, che domina la sprint race del Gran Premio d’Australia. Lo scudiero dell’AIX Racing, secondo in griglia allo spegnimento dei semafori, ha superato il poleman Leonardo Fornaroli al via e si è messo alla guida della classifica. Il paraguaiano è riuscito a mantenere la leadership nonostante le due Safety Car, causate dai due piloti della Trident Max Esterson e Sami Meguetounif.

Nell’ultima parte di gara, Duerksen ha ampliato il proprio vantaggio, lasciando Leonardo Fornaroli a più di un secondo di distanza. L’italiano è riuscito a tenere a bada un trenino di DRS che vedeva coinvolti otto piloti. La lotta per il podio ha permesso a Duerksen di tagliare il traguardo in parata, seguito da Fornaroli e da Luke Browning. Quarta piazza per Verschoor, mentre Stanek ha concluso la gara in quinta posizione. L’altro italiano in gara, Gabriele Minì, si è aggiudicato la settima posizione.

“Sono molto felice del risultato di oggi, P1. Ho concluso la stagione l’anno scorso con una vittoria e iniziare la stagione con una vittoria è sempre una bella sensazione“, afferma Duerksen dopo il traguardo. “Quindi sono davvero felice, la macchina era fantastica, ho avuto qualche difficoltà all’inizio, ma poi sono riuscito a ritrovare me stesso e ad avere un buon ritmo. Sono molto grato a tutto il team, ai miei sponsor, a Dio e mi sto semplicemente godendo questo momento“.

RAMOS VINCE LA SPRINT RACE DI F3

Santiago Ramos ottiene la sua prima vittoria in F3, tagliando il traguardo davanti a tutti nella sprint race di Melbourne. Il pilota della Van Amersfoort ha avuto la meglio su Martinius Stenshorne e Roman Bilinski, terzo al debutto in categoria. La prima Safety Car della gara ha fatto il proprio ingresso con l’incidente tra Rafael Câmara, Laurens van Hoepen e James Wharton. La sprint è stata caratterizzata da una bella lotta per il podio, che ha visto coinvolti Stenshorne, Bilinski, Zagazeta e Inthraphuvasak. La leadership del messicano è stata messa a rischio da una seconda Safety Car, entrata in seguito al contatto tra Bruno Del Pino e Javier Sagrera. Ramos non si è però dovuto preoccupare della ripartenza, con la direzione gara che ha deciso di concludere la sprint sotto regime di bandiera gialla.

“Sono davvero contento del risultato della gara”, afferma Ramos. “All’inizio della corsa siamo riusciti a creare un distacco, pensavo che sarebbe stato sufficiente a tenermi fuori dai problemi per il resto della gara, poi è arrivata la Safety Car. Poi Martinius mi è arrivato abbastanza vicino un paio di volte, quindi ero un po’ spaventato. Alla fine siamo riusciti a mantenere la posizione, ed è stata una gara davvero, davvero divertente.”