Ciclismo, morto a 40 anni Lieuwe Westra: fu compagno di squadra di Nibali

Mondo del ciclismo in lutto per la morte del corridore olandese Lieuwe Westra, che fu anche compagno di squadra di Vincenzo Nibali nel 2014, quando il siciliano vinse il Tour de France. Westra aveva 40 anni e da tempo soffriva di una forte depressione. Ritiratosi nel 2017 con la squadra belga Wanty-Gobert, in carriera ha difeso i colori dell’Astana, con cui ha conquistato tappe alla Parigi-Nizza e al Delfinato, oltre che due campionati dei Paesi Bassi a cronometro.