Se non è crisi poco ci manca per la Juventus, almeno in campionato: anche l’allenatore finisce sotto processo

Pareggite acuta in campionato per la Juventus: quarto pareggio consecutivo, decimo complessivo in campionato, e la vetta della classifica che si allontana (l’Atalanta è a +9).

Situazione complicata, evidenziata dalla reazione dei tifosi durante la partita contro il Venezia. I cori di sostegno fino all’1-1 si sono trasformati in fischi assordanti al momento del raddoppio lagunare e il pareggio finale di Vlahovic non ha cambiato l’umore del popolo bianconero. Anzi, proprio il serbo è stato protagonista di un duro faccio a faccia con alcuni tifosi, a testimonianza di come il clima non sia dei migliori.

Non è delle migliori neanche la posizione di Thiago Motta. Finora intoccabile, non solo per la società, ma anche per la piazza, ora la tifoseria inizia ad avere dei dubbi sulla scelta dell’allenatore italo-brasiliano. Il bel gioco promesso non si vede ancora, i risultati neanche ed allora c’è chi reclama anche una decisione drastica per salvare il salvabile ed evitare che anche questa stagione finisca come le ultime. Una situazione complicata, anche se Motta predica calma e chiede tempo: quello che i tifosi non sembrano più voler concedere e lo hanno gradito ad alta voce allo Stadium e anche sui social.

Juventus, i tifosi chiedono l’addio di Motta

Forse per la prima volta in stagione, sui social si è sollevata la protesta nei confronti di Thiago Motta, come lo scorso anno capitava ad ogni passo falso di Allegri.

L’ex Bologna questa volta non si è salvato dalle critiche, alcune anche pesanti. Su X si legge un po’ di tutto e c’è chi arriva a chiedere l’esonero o le dimissioni dell’allenatore. Sarebbe questa l’unica strada percorribile per evitare il tracollo in stagione secondo qualcuno, anche se la maggioranza continua a dar credito a Motta. Non fiducia incondizionata però, come accadeva fino a qualche giorno fa, perché in casa Juventus c’è l’obbligo di vincere e lo scudetto dopo 15 giornate sembra già sfumato.

Da qui le critiche che si scontrano però con le parole dello stesso Motta che evidenzia come la società non ha mai parlato di obiettivo scudetto e chiede un maggior equilibrio anche nei commenti. Dopo il Venezia non è stato accontentato con un vero e proprio processo in piazza, ora sta a lui e ai calciatori riconquistare i tifosi. Cagliari, in coppa Italia, quindi Monza e Fiorentina prima della fine dell’anno sono le tappe che dovranno dare una risposta chiara sul futuro della Juventus e dello stesso Motta.