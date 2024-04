Ciclismo, Jay Vine rimane ricoverato: “Non necessaria l’operazione. Tutore al collo per diverse settimane”

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jay Vine, uno dei corridori coinvolti nella terribile caduta a 30km dal traguardo della quarta tappa del giro dei Paesi Baschi. L’australiano non sarà operato, ma resterà ricoverato “per alcuni giorni” e sarà costretto ad indossare un tutore al collo per “un massimo di sei settimane”. Ad annunciarlo è il suo team, l’UAE-Team Emirates. “Dopo l’esame della risonanza magnetica (MRI) e la diagnosi definitiva, fortunatamente non sarà necessaria alcuna operazione”, ha detto oggi il medico della squadra, Adrian Rotunno, citato dall’UAE-Team Emirates sul proprio account su X. Nel bollettino medico, si precisa che il ciclista potrà iniziare una riabilitazione a partire dalla prossima settimana.

Medical Update on @JayVine3 :

Dr.Adrian Rotunno (Medical Director): "After examining MRI and final clinical assessment, thankfully no surgery will be necessary for Jay. The fractures are stable enough not to warrant surgical correction. 1 | 2#WeAreUAE #Itzulia2024 pic.twitter.com/t46oxCAisq

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 6, 2024