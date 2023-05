Ciclismo: in Inghilterra nasce categoria ‘aperta’ per atleti transgender

Una svolta importante, che segna comunque la storia nel mondo del ciclismo quello che sta accadendo in Gran Bretagna. La federazione del ciclismo, infatti, ha deciso di far nascere una vera e propria categoria per gli atleti transgender.

e nuove regole per gli eventi competitivi, che dovrebbero essere implementate quest’anno, vedranno le corse suddivise in categorie ‘aperta‘ e ‘femminile‘, con donne transgender, uomini transgender, individui non binari e agli atleti il cui sesso è stato assegnato maschio alla nascita idonei a competere nella categoria ‘aperta’. La categoria femminile sarà riservata eccezionalmente alle atlete il cui sesso è stato assegnato femmina alla nascita e per gli uomini transgender che devono ancora iniziare la terapia ormonale. L’attuale categoria maschile sarà consolidata nella categoria ‘aperta’, in cui possono competere anche gli atleti il cui sesso è stato assegnato come femmina alla nascita, se lo desiderano.