Ciclismo, Europei Limburg 2024: tutti i convocati azzurri

A Roma, presso la sede del partner Toyota, la Federazione Italiana di ciclismo, la FCI, ha presentato i convocati per gli imminenti Europei di Limburg, in Belgio, in programma dall’11 al 15 settembre. Si parte dalla prova in linea: Uomini junior: Andrea Donati,Riccardo Fabbro, Santiago Ferraro, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Mellano, Andrea Montagner, Davide Stella – CT: Dino Salvoldi; Donne Junior: Elena De Laurentiis, Virginia Iaccarino, Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Irma Siri – CT: Paolo Sangalli; Uomini Under 23 – Nicolò Arrighetti, Dario Igor Belletta, Alessandro Borgo, Lorenzo Conforti, Nicolas Milesi, Manuel Oioli, Noviero Andrea Raccagni, Alessandro Romele, Juan David Sierra – CT: Marino Amadori; Donne Under 23: Francesca Barale, Giada Borghesi, Carlotta Cipressi, Sara Fiorin, Eleonora Gasparrini, Cristina Tonetti – CT: Paolo Sangalli; Uomini Elite – Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Jonathan Milan, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon, Matteo Trentin, Riserva Mirco Maestri – CT: Daniele Bennati; Donne Elite – Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti – CT: Paolo Sangalli.

Veniamo alle cronometro (out Ganna come già noto): Uomini Junior – Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Andrea Montagner; Donne Junior – Misia Belotti, Elena De Laurentiis, Linda Sanarini, Irma Siri; Uomini Under 23 – Nicolas Milesi, Noviero Andrea Raccagni; Donne under 23 – Carlotta Cipressi; Uomini Elite – Edoardo Affini, Mattia Cattaneo; Donne Elite – Vittoria Guazzini, Elena Pirrone. Poi, ecco la mixed team relay elite: Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, infine la mixed team relay juniores: Misia Belotti, Elena De Laurentiis, Irma Siri, Linda Sanarini, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Andrea Montagner – CT: Marco Velo.