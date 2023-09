Ciclismo, Europeo 2023: Reusser campione d’Europa, italiane lontane

In quel di Emmen, l’Europeo ha una padrone, forse la solita: infatti, Marlen Reusser si conferma come Campione d’Europa mettendosi davanti a tutte le altre atlete in gara dominando la gara con tantissima tranquillità. Si tratta del terzo titolo consecutivo per la ciclista svizzera.

Sul podio si sono date battaglia moltissime cicliste: alla fine chi ha avuto la meglio sono state la britannica Anna Henderson, seconda a 43”, mentre terza è l’austriaca Christina Schweinberger staccata di 44”. Le nostre italiane, invece, si sono piazzate lontane dalla top ten: Guazzini ventesima, mentre Alessia Vigilia si è piazzata 22esima.