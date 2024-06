Ciclismo, Campionati Italiani 2024: startlist e favorite cronometro femminile, Longo Borghini per continuare il dominio

La startlist e le favorite della cronometro femminile dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo su strada. Il titolo contro il tempo si assegna giovedì 20 giugno lungo i 23,2 chilometri con partenza e arrivo in quel di Grosseto. Un percorso totalmente pianeggiante, perfetto per spingere i lunghi rapporti e cercare di sviluppare velocità importanti: il terreno perfetto per chi sa interpretare al meglio le cronometro.

I favori del pronostico non possono che essere per Elisa Longo Borghini, che andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva nel campionato nazionale a cronometro. La piemontese classe 1991, già vincitrice per sette volte della maglia tricolore contro il tempo, cercherà per la quinta volta in carriera di completare la doppietta con la prova in linea. Sembra difficile che qualche avversaria possa impensierire il suo dominio, vista anche la buona gamba messa in mostra al recente Giro di Svizzera chiuso al terzo posto.

Ci proverà comunque Vittoria Guazzini, seconda nel 2022, così come Alessia Vigilia che lo scorso anno si prese il terzo gradino del podio. Altre atlete che potrebbero lottare per le prime posizioni sono sicuramente Letizia Paternoster, Silvia Persico ed Elena Cecchini che è anche l’unica altra in gara ad aver già vinto il titolo italiano a cronometro (2018 e 2019).

