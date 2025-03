Lorena Wiebes conquista la Bruges-De Panne 2025. La campionessa europea, vincitrice della Milano-Sanremo Women sabato scorso, si impone anche nella corsa belga davanti alle azzurre Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) e ad Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Per l’olandese del Team SD Worx – Protime si tratta della vittoria numero 99 in carriera, la sesta stagionale. Appuntamento alla Gand – Wevelgem per il successo numero 100. “Sono contenta del lavoro di squadra. La gara è stata piuttosto nervosa, anche nel finale, ma avevo Barbara [Guarischi] davanti a me, e mi ha aiutato molto nella volata”, le parole di Wiebes”.

La classifica finale

1 WIEBES Lorena NED TEAM SD WORX – PROTIME 03:42:13

2 CONSONNI Chiara ITA CANYON//SRAM ZONDACRYPTO +00:00:00

3 BALSAMO Elisa ITA LIDL – TREK +00:00:00

4 BAKER Georgia AUS LIV-ALULA-JAYCO +00:00:00

5 GILLESPIE Lara IRL UAE TEAM ADQ +00:00:00

6 VEENHOVEN Nienke NED TEAM VISMA | LEASE A BIKE +00:00:00

7 ZANETTI Linda SUI UNO-X MOBILITY +00:00:00

8 FORTIN Valentine FRA COFIDIS WOMEN TEAM +00:00:00

9 DE ZOETE Mylene NED CERATIZIT PRO CYCLING TEAM +00:00:00

10 SCHWEINBERGER Kathrin AUT HUMAN POWERED HEALTH +00:00:00

Le tante cadute al maschile

Le tante cadute avvenute ieri nel finale della Bruges-De Panne 2025 non sono passate inosservate e hanno sicuramente lasciato il segno. In realtà, per la quantità di corridori finiti a terra, il bollettino è stato meno pesante rispetto a quanto si poteva temere, con tre corridori ad aver avuto le conseguenze peggiori: Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che ha riportato una ferita al ginocchio destro che ha richiesto alcuni punti di sutura, Huub Artz (Intermarché-Wanty), vittima di una contusione cerebrale e di una frattura a una costola, e Lionel Taminiaux (Lotto), che oltre alla frattura di una costola ha avuto anche un polmone collassato