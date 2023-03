Ciclismo, Attraverso le Fiandre 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi l’edizione 2023 della Attraverso le Fiandre, nota anche come Dwars door Vlaanderen. Grande attesa per un appuntamento che anticipa solo di qualche giorno il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. I 185,6 chilometri da Roeselare a Waregem rappresentano quindi un ottimo test per tutti coloro che domenica cercheranno di essere protagonisti alla “Ronde”. Alaphilippe, Pidcock, Laporte e Bettiol sono solo alcuni dei grandi nomi attesi nella corsa belga. Di seguito tutte le informazioni per seguire la Attraverso le Fiandre 2023 in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista per le ore 12:05 mentre l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori intorno alle 16:30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport a partire dalle 14:10, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming grazie a Eurosport.it, Dazn, Discovery+, GCN+, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la Dwars door Vlaanderen in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.