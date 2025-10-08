Su Sky e NOW le Qualificazioni Mondiali e le amichevoli internazionali
Dal 9 al 14 ottobre in diretta le sfide decisive per il FIFA World Cup 2026, con studi pre e post partita e aggiornamenti continui su Sky Sport 24 e skysport.it
Il grande calcio delle Nazionali torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre spazio alle European Qualifiers per il Mondiale FIFA 2026 e a una serie di prestigiose amichevoli internazionali, con collegamenti, studi e approfondimenti ogni giorno a partire dalle 20.
Giovedì si apre con otto incontri: alle 18 Finlandia-Lituania, poi alle 20.45 Repubblica Ceca-Croazia e, in contemporanea su Diretta Gol, Scozia-Grecia, Bielorussia-Danimarca, Malta-Paesi Bassi, Cipro-Bosnia Erzegovina, Austria-San Marino e Isole Faroe-Montenegro.
Venerdì 10, in campo la Germania contro il Lussemburgo alle 20.45, affiancata da altri sette match tra cui Francia-Azerbaigian e Belgio-Macedonia del Nord. Sabato 11 fari su Spagna-Georgia e sul Portogallo che sfiderà la Repubblica d’Irlanda. L’Italia sarà impegnata con l’Estonia: la partita andrà in onda in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio.
Domenica 12 toccherà ai Paesi Bassi opposti alla Finlandia e alla Danimarca contro la Grecia, mentre lunedì 13 grande attesa per Islanda-Francia e per le sfide che vedranno protagoniste Germania, Belgio e Svizzera. Martedì 14 il gran finale con Portogallo-Ungheria e, in differita, la sfida di Udine tra Italia e Israele.
Accanto alle qualificazioni, spazio anche alle amichevoli: giovedì 9 ottobre si affrontano Inghilterra e Galles (20.45), mentre martedì 14 sarà la volta di Norvegia-Nuova Zelanda (ore 18).
LA PROGRAMMAZIONE DELLE EUROPEAN QUALIFIERS AI CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026
SU SKY E IN STREAMING SU NOW
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
Alle 18
FINLANDIA-LITUANIA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zanon
Alle 20.45
REPUBBLICA CECA-CROAZIA
Sky Sport Mix e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Botti
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SCOZIA-GRECIA
BIELORUSSIA-DANIMARCA
MALTA-PAESI BASSI
CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA
AUSTRIA-SAN MARINO
ISOLE FAROE-MONTENEGRO
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Sara Benci e Stefano De Grandis
VENERDÌ 10 OTTOBRE
Alle 16
KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Riccardo Morelli
Ore 20.45
GERMANIA-LUSSEMBURGO
Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Telecronaca Paolo Ciarravano
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA
SVEZIA-SVIZZERA
KOSOVO-SLOVENIA
FRANCIA-AZERBAIGIAN
ISLANDA-UCRAINA
BELGIO-MACEDONIA DEL NORD
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Sara Benci, Maurizio Compagnoni e Gianfranco Teotino
SABATO 11 OTTOBRE
Alle 15
LETTONIA-ANDORRA
Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca Peppe Di Giovanni
Alle 18
NORVEGIA-ISRAELE
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Matteo Marceddu
UNGHERIA-ARMENIA
Sky Sport Arena, Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca Giovanni Poggi
Ore 20.45
SPAGNA-GEORGIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Telecronaca Antonio Nucera
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
BULGARIA-TURCHIA
PORTOGALLO-REPUBBLICA D’IRLANDA
SERBIA-ALBANIA
Ore 24 (differita)
ESTONIA-ITALIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Roberta Noè, Stefano De Grandis e Beppe Bergomi
DOMENICA 12 OTTOBRE
Alle 15
SAN MARINO-CIPRO
Sky Sport Mix e in streaming su NOW
Telecronaca Gaia Brunelli
Alle 18
PAESI BASSI-FINLANDIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Botti
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SCOZIA-BIELORUSSIA
ISOLE FAROE-REPUBBLICA CECA
Alle 20.45
DANIMARCA-GRECIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Telecronaca Daniele Barone
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
LITUANIA-POLONIA
ROMANIA-AUSTRIA
CROAZIA-GIBILTERRA
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Roberta Noè e Paolo Ciarravano
LUNEDÌ 13 OTTOBRE
Alle 20.45
ISLANDA-FRANCIA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
IRLANDA DEL NORD-GERMANIA
SLOVACCHIA-LUSSEMBURGO
SVEZIA-KOSOVO
SLOVENIA-SVIZZERA
UCRAINA-AZERBAIGIAN
GALLES-BELGIO
MACEDONIA DEL NORD-KAZAKISTAN
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Mario Giunta, Nicola Roggero e Gianfranco Teotino
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
Alle 18
ESTONIA-MOLDAVIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zanon
Alle 20.45
PORTOGALLO-UNGHERIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Telecronaca Riccardo Gentile
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
SPAGNA-BULGARIA
TURCHIA-GEORGIA
REPUBBLICA D’IRLANDA-ARMENIA
LETTONIA-INGHILTERRA
ANDORRA-SERBIA
Ore 24 (differita)
ITALIA-ISRAELE
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
STUDI
Dalle 20
Studio Prepartita – Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino
LA PROGRAMMAZIONE DELLE AMICHEVOLI SU SKY E IN STREAMING SU NOW
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
Ore 20.45
INGHILTERRA-GALLES
Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan
MARTEDÌ 14 OTTOBRE
Ore 18
NORVEGIA-NUOVA ZELANDA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Telecronaca Nicola Roggero