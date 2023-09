Canottaggio, Mondiali Belgrado 2023: Rodini e Cesarini superano i ripescaggi nel doppio pesi leggeri femminile

Terza giornata ai Mondiali di canottaggio in corso a Belgrado, in Serbia. Arriva la promozione ai ripescaggi, e quindi l’ingresso in semifinale, per il doppio pesi leggeri femminile delle campionesse olimpiche Valentina Rodini (Fiamme Gialle) e Federica Cesarini (Fiamme Oro), seconde nel recupero in 6.59.69, alle spalle solo della Francia e davanti all’Australia. Penultimo turno anche per il due senza senior femminile (11 pass) di Alice Codato (SC Gavirate) ed Aisha Rocek (Carabinieri), che trovano il secondo posto nel terzo recupero in 7.07.93 dietro l’Irlanda. Può sorridere anche il quattro senza senior maschile di Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle), Davide Verità (Marina Militare) ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle), che vincono il secondo ripescaggio in 5.55.28. Bene il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle), Laura Meriano e Stefania Gobbi (Carabinieri), al successo nel primo ripescaggio in 6.25.91. Secondo posto in ripescaggio, che vuol dire semifinale, anche per il singolo pesi leggeri femminile di Ilaria Corazza (SC Timavo) che chiude in 7.44.34.

Niente accesso diretto in finale per l’otto maschile e femminile. Matteo Dalla Valle (Fiamme Oro), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale (Marina Militare), Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Simone Venier (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare) e Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), con Alessandra Faella (CUS Torino) al timone, sono quarti nella seconda serie in 5.47.22. Terzo posto (6.25.31) per Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (CUS Torino), Aisha Roce (Carabinieri), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Moltrasio) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone.