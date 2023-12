Canottaggio, il dt Cattaneo convoca 68 azzurri per i raduni di Piediluco e Sabaudia

Sarà un mese di gennaio molto intenso per le Nazionali italiane di canottaggio, che l’8 gennaio riprenderanno ad allenarsi a pieno ritmo. Gli azzurri saranno divisi in due gruppi: una parte si ritroverà a Piediluco, presso le strutture del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, dove sarà impegnato sino al 26 gennaio per un collegiale dedicato alle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 23 e Pararowing PR3; un’altra, composta dal secondo gruppo della Nazionale Olimpica e i Pararower azzurri delle categorie PR1 e PR2, farà tappa invece a Sabaudia, presso le strutture della Marina Militare. In totale sono ben 68 gli atleti convocati dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo.

CONVOCATI COLLEGIALE PIEDILUCO – Brianna Carafa D’Andria (ASDC Ponte Milvio), Aisha Rocek (Carabinieri), Francesco Pallozzi, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Simone Pappalepore (CUS Ferrara), Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC/Telimar), Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Silvia Terrazzi (SC Arno), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Anna Rossi (SC Caprera), Alice Codato, Linda De Filippis, Riccardo Peretti (SC Gavirate), Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Marco Frank (VVF Ravalico).

CONVOCATI COLLEGIALE SABAUDIA – Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Niels Alexander Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Gennaro Di Mauro, Giacomo Perini (CC Aniene), Gaia Colasante (CUS Torino), Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Davide Comini, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Nicolò Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giovanni Abagnale, Gabriel Soares (Marina Militare), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Nicholas Kohl, Edoardo Rocchi (SC Gavirate), Patrick Rocek (SC Lario), Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo). (Com/Red/ Dire) 10:42 28-12-23 NNNN