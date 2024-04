Canottaggio, Coppa del Mondo: 76 azzurri convocati per la tappa sul Lago di Schiranna

Sono ben 76 gli azzurri che sono stati convocati per la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, in programma da venerdì 12 a domenica 14 aprile sul Lago di Schiranna (Va). Reduce dal debutto stagionale in occasione della 38^ edizione del Memorial Paolo D’Aloja (Piediluco), la Nazionale andrà a caccia di risposte importanti in vista degli Europei e della Final Olympic Qualification Regatta (in palio gli ultimi pass per Parigi 2024) e potrà contare su una spedizione nutrita. L’Italia è già certa di partecipare alle Olimpiadi con cinque imbarcazioni (doppio pesi leggeri maschile, quattro di coppia maschile, doppio maschile, due senza maschile e doppio femminile), ma ovviamente non si accontenta e insegue le carte olimpiche anche nelle restanti specialità.

