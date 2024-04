Napoli, De Laurentiis: “Lo stadio Maradona non ci interessa per il futuro”

Intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Aurelio De Laurentiis ha commentato le parole del sindaco Manfredi in merito allo Stadio Maradona: “Reputo il sindaco una persona intelligente e preparata, ma l’ho avvisato che il Maradona non sarà oggetto di interesse del Napoli per il futuro. Dopo aver fatto un approfondimento con l’architetto Zavanella e alcuni ingegneri, è emerso che per realizzare le modifiche necessarie bisognerebbe costuire uno stadio all’interno dello stadio. Mi sembra strano, dunque, che il sindaco dica di aspettare una mia proposta“.

Il patron dei partenopei ha poi evidenziato un’altra problematica della ristrutturazione del Maradona: “Per qualsiasi operazione da portare avanti, il Napoli dovrebbe giocare fuori per qualche anno. Massimo rispetto per Avellino e Benevento che hanno begli stadi, ma sono inferiori alle nostre necessità numeriche e inadatti se, come mi auguro, continueremo a giocare in Europa. Il problema perciò non si pone. E’ escluso perdere tre anni giocando in stadi che, in termini di incassi, genererebbero una minusvalenza di oltre 100 milioni“.