Ciclismo, Mondiali pista Juniores: oro per Venturelli, bronzo di Zanzi

L’Italia colleziona altri successi in Colombia ed è prima nel medagliere con 3 titoli iridati e 9 medaglie, inseguita dalla Cina che vanta due ori. Si conferma nell’inseguimento Federica Venturelli, che in 2’17”205 batte in finale Juliana Londono David (2’20”811). La seconda medaglia della quarta giornata arriva grazie a Valentina Zanzi nella corsa a punti, che conquista il terzo posto sul podio. Matteo Fiorin nell’Omnium si porta a casa un settimo posto, mentre Carola Ratti nei 500 m femminili si deve accontentare dell’undicesimo piazzamento e infine, nella velocità maschile, Fabio Del Medico è fuori agli ottavi, mentre Davide Maifredi non passa il taglio dei sedicesimi.