Canoa velocità: l’Italia attesa in quel di Poznan per la seconda tappa dei Mondiali

Tutto pronto per la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canoa che si terrà in quel di Poznan. Da venerdì 26 maggio al prossimo 28 maggio ci saranno anche gli azzurri della Nazionale Italiana a battagliare per la vittoria e per prepararsi al meglio per appuntamenti cruciali della stagione: il Campionato Europeo di Cracovia (POL) dal 21 al 24 giugno, inserito all’interno dell’evento multi-sportivo dei Giochi Europei indetti dall’EOC, ed il Campionato del Mondo che quest’anno si terrà ad Duisburg (GER) dal 23 al 27 agosto e varrà come prova di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Il direttore tecnico Oreste Perri ha convocato 18 atleti che si misureranno sulle acque del lago Malta: confermato il della canoa canadese griffato Fiamme Oro e capeggiato da Carlo Tacchini che ha conquistato nella prima prova di coppa a Szeged un bronzo nel C2 500 con Gabriele Casadei e un altro terzo posto sui 5000 metri blocco. In più ci saranno Daniele Santini, Nicolae Craciun, Dawid Szela e Mattia Alfonsi, bronzo in Ungheria nel C1 200.