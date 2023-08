Canoa, Test Event Olimpico: Tacchini e Casadei in gara nel C2 500

Parigi 2024 è sempre più vicino e nel mondo della Canoa ci si prepara per la competizione più importante di tutte. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono pronti a prender parte al Test Event olimpico di canoa velocità, valido anche per la terza tappa della Coppa del Mondo.

Ai nastri di partenza c’è anche la coppia piemontese, che, in virtù del settimo posto ottenuto la settimana scorsa ai Mondiali di Duisburg, ha appena garantito all’Italia Team un posto Nazione per la rassegna a cinque cerchi transalpina nella specialità del C2 500 metri. Le gare andranno in scena da domani a venerdì 1° settembre presso il Vaires-sur-Marne Nautical Stadium.