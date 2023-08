Us Open 2023: Kubler si ritira dopo un set per infortunio, Arnaldi vola al secondo turno

Matteo Arnaldi vola al secondo turno degli Us Open 2023. L’azzurro ha sfruttato le precarie condizioni fisiche da parte di Jason Kubler, che ha richiesto per quattro volte il medical time out nel primo set, salvo poi alzare bandiera bianca una volta accortosi che il dolore non gli avrebbe consentito di proseguire su livelli accettabili e soprattutto dopo aver perso il primo set 6-3 giocando praticamente da fermo. Fasciato alla gamba destra ed estremamente dolorante, l’australiano, in passato già vittima di diversi problemi al ginocchio, ha cominciato a zoppicare e pur volendo provare a proseguire ha deciso di abbandonare la contesa. Momento importante per la spedizione azzurra a Flushing Meadows, visto che questa è la prima vittoria di un italiano fin qui negli Stati Uniti. Griekspoor o Fils al secondo turno per Arnaldi.