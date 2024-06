Canoa slalom, Coppa del Mondo Augsburg 2024: Horn quinta e De Gennaro settimo nelle finali del K1

Non arrivano medaglie nella prima giornata di finali del kayak in Coppa del Mondo ad Augsburg. Nel K1 femminile Stefanie Horn termina la sua gara in quinta posizione in 112.28, a 5.87 dalla prima classifica Camille Prigent, mentre l’altra azzurra Chiara Sabattini ha chiuso in 15esima piazza non riuscendo a superare le semifinali. Nel K1 maschile vittoria per l’austriaco Felic Oschmautz, con Giovanni Di Gennaro settimo con un crono di 148.12. Fuori in semifinale gli altri due azzurri: 12° Xabier Ferrazzi, 34° Marcello Beda.

La giornata in Germania era iniziata con le batterie della canoa, da cui sono arrivate buone notizie. Nella prima prova maschine en plein azzurro, con Raffaello Ivaldi ottavo, Roberto Colazingari tredicesimo e Paolo Ceccon diciannovesimo tutti in grado di conquistare il pass per le semifinali. Stesso obiettivo raggiunto anche al femminile da Marta Bertoncelli, che con il suo tredicesimo tempo in 119.89 ha centrato il penultimo atto della competizione.