Canoa: nove azzurri a La Reunion per l’esordio stagionale con ‘La Run’

Sarà ‘La Run’ in programma nel weekend del 4-5 febbraio il primo appuntamento stagionale per gli slalomisti azzurri che in questi giorni si stanno allenando sull’isola del La Réunion, che ospita il canale d’alto livello di Sainte-Suzanne.Il sito d’allenamento francese, favorito dalle calde temperature e dalla presenza di diverse squadre nazionali si prepara ad essere la sede della prima competizione stagionale per i numerosi slalomisti che in questo 2023 proveranno a qualificarsi per l’Olimpiade

La squadra italiana vede presente in raduno sull’isola dell’Oceano Indiano, sotto la Direzione Tecnica di Daniele Molmenti e coadiuvata dallo staff tecnico, ben 9 azzurri: Giovanni De Gennaro (CC Carabinieri), Marcello Beda (CS Aeronautica) e Zeno Ivaldi (CS Marina Militare) per il kayak maschile, Stefanie Horn (CS Marina Militare) per il kayak femminile, Marta Bertoncelli e Elena Borghi (CC Carabinieri) nella canadese femminile e Roberto Colazingari, Paolo Ceccon (CC Carabinieri) e Raffaello Ivaldi (CS Marina Militare) per la canadese maschile. Saranno questi, dunque, gli azzurri al via in questa prima tappa di ICF Ranking che partirà domani, sabato 4 febbraio alle 9 (ore 6 italiane), con la prima manche di qualifica per tutte le categorie, al quale dalle 13 (ore 10 italiane) seguirà la seconda run. Domenica semifinali dalle ore 9 e finali a seguire dalle 13.30.