Inter-Milan, Pioli pensa agli esperimenti nel derby: Messias provato mezzala

Il Milan ha bisogno di invertire la tendenza e il derby è l’occasione buona per uscire dalla crisi. Contro l‘Inter Pioli pare intenzionato a cambiare modulo, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con esterni più avanzati e allargati e mezzali ad accompagnare Tonali in cabina di regia. A questo proposito, potrebbe trovare spazio come mezzala Junior Messias, provato proprio in questa posizione, non nuova perché a Crotone di tanto in tanto aveva ricoperto il ruolo, peraltro con discreti numeri in termini di gol e assist. L’ultimo allenamento, però, ci dice che i titolari dovrebbero essere Pobega e Krunic.