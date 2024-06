Canoa, Europei di Szeged: esordio positivo per gli Azzurri, 12 barche in finale

Un buon esordio quello degli Azzurri della canoa velocità e paracanoa, impegnati nella prima giornata di gare ai Campionati Europei a Szeged, in Ungheria. Al via, questa mattina, le gare di canoa velocità e paracanoa, con le prime batterie dei 1000m, 200m e 500m. Nel pomeriggio invece sono state assegnate le medaglie nelle gare di SUP dedicate alla long distance.

Gli equipaggi azzurri guidati dal dt Oreste Perri, conquistano subito l’accesso a ben nove finali. Nel C2, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei non deludono le aspettative e si confermano competitivi in tutte le distanze di gara. Il tandem azzurro delle Fiamme Oro, porta a casa la qualificazione nella specialità olimpica dei 500m con il primo crono di batteria (1:39.13), sulla distanza lunga dei 1000m con il best time di giornata (3:37.68) e riesce infine a qualificarsi con il terzo tempo in volata anche sui 200m (36.35). Altre due finali arrivano dalla canadese maschile ad opera di Nicolae Craciun, che nel C1 500 vola in finale con il terzo tempo (1:49.81), e di Mattia Alfonsi, abile anche lui a chiudere in terzo posizione la prova del C1 200m (40.18). Nel K1 200m, con il tempo di 35.27 si conferma tra i big Andrea Domenico Di Liberto, che chiude in terza posizione e si guadagna la finale. Lo stesso Di Liberto, poco dopo, in tandem con Simone Bernocchi, si posiziona al secondo posto anche nel K2 200m, assicurandosi la qualificazione in 32.11. Buona la prima anche per il K2 1000 di Samuele Burgo e Andrea Schera, che archiviano il secondo tempo in 3:17.42 e, in seguito, con l’aggiunta di Francesco Lanciotti e Giovanni Penato, mettono a segno la qualificazione in finale anche nel K4 1000m con il terzo tempo (3:02.33).

Dovranno invece affrontare le semifinali tutti gli altri azzurri in gara oggi. Agata Fantini chiude al quarto posto nella K1 1000m (4:4:09.87), al quinto nel K1 200m (41.99) e al sesto il K1 500m (1:59.29). Il K4 500m di Giovanni Penato, Francesco Lanciotti, Manfredi Rizza e Tommaso Freschi si ferma invece a meno di 37 centesimi di secondo dalla qualificazione diretta, con il quartetto azzurro che dovrà affrontare la semifinale in programma domani alle 08.30, mentre sarà semifinale anche per Nicolae Craciun, sesto nel C1 1000m in 4:07.03. Infine anche Samuele Burgo, (3:40.49) in gara nella K1 1000m, dovrà tornare in acqua domani alle 08.52 a caccia di una delle nove corsie finali.

Nella paracanoa, invece, giornata d’esordio per sole tre categorie, con le barche azzurre che passano agevolmente in finale diretta. Il VL3 di Mirko Nicoli (Idroscalo Club) è secondo tempo in 52.82, dietro solo al campionissimo austriaco Swoboda (50.540 ). Marius Bodgan Ciustea (CC Aniene), agguanta la finale del VL2 con il terzo crono di batteria, in 56.41, così come Kwadzo Klokpah (Can. Lecco) che passa in terza posizione la batteria del KL3 200m.

Gli Europei di Szeged proseguiranno fino al 16 giugno con il seguente programma:

Venerdì 14: al mattimo semifinali di canoa velocità, mentre nel pomeriggio si assisterà alle prime otto finali di canoa velocità, due finali di paracanoa e finali di SUP sprint.

Sabato 15: al mattino finali paracanoa per poi proseguire con 200m, 500m e 1000m di velocità. Nel pomeriggio spazio agli eventi finali delle gare tecniche di SUP e delle gare di categoria inflatable.

Domenica 16: cinque finali dedicate alla paracanoa e tutte le restanti finali di canoa velocità dei 1000m, 500m e 200m. In chiusura le finali delle prove sulla distanza dei 5 chilometri.